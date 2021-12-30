Один человек пострадал при взрыве газа в Туапсе

При взрыве газа в многоэтажке в Туапсе пострадал один человек. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, пострадал 76-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами в шоковом состоянии. Из дома эвакуировали 24 человека, уточнили в региональном управлении МЧС.

Взрыв произошел ранее в этот день. В соцсетях публиковались видео с места происшествия. По предварительным данным, взорвался газ.

Ранее 30 декабря в Ялте в жилом доме взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали женщина с ребенком. Еще один человек был эвакуирован из здания.