Выставка картин Федора Конюхова откроется в Москве

В Российской академии художеств (РАХ) с 4 февраля откроется выставка работ путешественника Федора Конюхова. Об этом в четверг, 20 января, «Известиям» сообщили в пресс-службе академии.

Экспозиция охватывает три десятилетия путешествий Конюхова по всему миру — от ранних работ, написанных в 1970-е годы, когда был создан цикл по мотивам научно-исследовательской экспедиции на Чукотке, до новейших произведений.

В частности, зрители увидят работу «Ангел-хранитель». Холстом для нее послужила ткань от воздушного шара, на котором он совершил кругосветное путешествие летом 2016 года.

В Российской академии художеств подчеркивают, что Конюхов — не только путешественник, но и профессиональный художник.

«В 2012 году он был удостоен звания академика РАХ на отделении графического искусства. А в декабре прошлого года отметил юбилей. Поэтому мы решили сделать этот проект. Он планировался, был для нас долгожданным. Экспозиция носит ретроспективный характер», — рассказала начальник пресс-службы РАХ Елена Клембо.

В экспозиции будут представлены как масштабные холсты, так и автолитографии, зарисовки с путешествий.

Сам Конюхов рассказал, что в последний раз представлял свои работы в Москве в 2014 году

«За прошедшие семь лет у меня появился новый цикл масштабных живописных полотен, и я с удовольствием представлю их москвичам и гостям столицы. В моем возрасте меня уже не столько волнует техника исполнения, сколько эмоции. Мои работы — это выплеск энергии», — подчеркнул путешественник.

В декабре, в преддверии своего 70-летия, Конюхов рассказал «Известиям» о планах в 2022 году пересечь Атлантический и Тихий океаны на катамаране, оснащенном солнечной батареей. Испытания судна назначены на январь.

Во время плавания Конюхов будет брать пробы морской воды для Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова.

Конюхов родился 12 декабря 1951 года. Он один осуществил пять кругосветных плаваний. Путешественник 17 раз пересек Атлантику, одно из этих путешествий прошло на весельной лодке. Конюхов первым среди россиян побывал в одиночку на Южном и Северном полюсах, установил мировые рекорды.