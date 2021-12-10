Федор Конюхов рассказал о планах пересечь два океана на катамаране

Федор Конюхов в марте отправится в одиночное плавание по двум океанам, рассказал он в интервью «Известиям».

Пересечь Атлантический и Тихий океаны на катамаране, оснащенном солнечной батареей, знаменитый путешественник планирует в следующем году. Судно почти готово, на январь назначены испытания.

«Корпус катамарана собран в Англии, сейчас идет монтаж электрической силовой установки из солнечных панелей, — накануне своего 70-летия рассказал «Известиям» Федор Конюхов. — Надеюсь, в январе проведем ходовые испытания, а в марте смогу стартовать с Канарских островов в сторону Карибских через Атлантику».

Во время плавания Конюхов будет брать пробы морской воды для Института океанологии РАН им. П.П.Ширшова. Это поможет установить реальный уровень загрязнения океана микропластиком, который проникает во все морские живые организмы, Другая задача путешествия — испытать возможности солнечной энергии.

«Солнечная энергетика может быть эффективной даже в таких экстремальных условиях, как Мировой океан, и я хочу проверить это на себе», — сказал исследователь.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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