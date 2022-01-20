В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Басилашвили

Народный артист СССР Олег Басилашвили чувствует себя хорошо, симптомов COVID-19 у него нет. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в БДТ им. Г. А. Товстоногова, где служит актер.

«Тест на коронавирус у Олега Валериановича действительно положительный, но сейчас он чувствует себя хорошо, никаких симптомов нет», — сообщили в пресс-службе театра ТАСС.

Ранее в этот день Басилашвили рассказал «Известиям», что заболел COVID-19. Как сообщил 87-летний артист, он находится дома.

Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР.

Снимался в таких картинах, как «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Небеса обетованные».