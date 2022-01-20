Актер Олег Басилашвили заболел COVID-19

Актер Олег Басилашвили 20 января сообщил «Известиям», что заболел COVID-19.

По словам 87-летнего артиста, он находится дома. Симптомов коронавируса у него нет.

Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР.

Снимался в таких картинах, как «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Небеса обетованные».

19 ноября российского певца Александра Серова выписали из больницы после лечения от COVID-19. Артист пробыл в клинике больше месяца. Врачи зафиксировали 75-процентное поражение легких. Дышать певцу приходилось при помощи кислородной маски.