Актер Олег Басилашвили заболел COVID-19
Актер Олег Басилашвили 20 января сообщил «Известиям», что заболел COVID-19.
По словам 87-летнего артиста, он находится дома. Симптомов коронавируса у него нет.
Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР.
Снимался в таких картинах, как «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Небеса обетованные».
19 ноября российского певца Александра Серова выписали из больницы после лечения от COVID-19. Артист пробыл в клинике больше месяца. Врачи зафиксировали 75-процентное поражение легких. Дышать певцу приходилось при помощи кислородной маски.