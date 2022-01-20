Захарова прослезилась в ходе речи о прорыве блокады Ленинграда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 20 января прослезилась, говоря о прорыве блокады Ленинграда.

«Прошу прощения, для меня очень тяжело возвращаться к этим временам. С каждым годом, как ни парадоксально, трагедия и масштаб того, что пережила наша страна, ощущается всё острее», — подчеркнула дипломат.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Выплаты было предложено провести в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, по которой снабжался Ленинград в годы войны.

Глава государства подчеркнул, что поддержка блокадников — это «священный нравственный долг». Он также указал на недопустимость высказываний о том,что СССР надо было сдать Ленинград немецким захватчикам.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибло до 1,5 млн человек.