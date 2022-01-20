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Похолодание до -54 градусов прогнозируют в Якутии

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Синоптики прогнозируют похолодание на востоке Якутии до –54 градусов. Местами возможен сильный ветер.

Согласно прогнозам, температура опустится до –42…–47 градусов 21 января. В низинах похолодает до –49…–54 градусов. На побережье арктической зоны ветер усилится до 15–20 м/с, местами возможны порывы до 20–25 м/с. Об этом пишет ИА SakhaNews.

22 января на западе Якутии, по Верхоянью, а также в центральной и южной части региона возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью на западе составит –18…–23 градуса, на востоке до –44 градусов, в низинах до –50 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильных осадках и ветре в ряде регионов России. Снег ожидается в Липецкой, Тульской, Курской, Орловской и Брянской областях. В Калининградской области вместе с осадками ожидается ветер до 23 м/с.

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