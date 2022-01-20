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Вильфанд предупредил ряд регионов России о сильных осадках

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Сильные осадки и ветер ожидаются 21 и 22 января в ряде регионов России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Так, в Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Тульской, Воронежской, Тамбовской в эти дни ожидается сильный снег, усиление ветра до 17 м/с, а также метель.

Калининградскую область в пятницу и субботу тоже, по словам синоптика, накроет сильный и мокрый снег с порывами ветра до 23 м/с.

Кроме того, как рассказал Вильфанд ТАСС, сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя также ожидают Краснодарский край 20 января, а 21 января ветер на Черноморском побережье усилится до 22-27 м/с.

Ранее Гидрометцентр сообщил об облачной погоде и небольшом снеге в Москве в четверг, 20 января. Согласно прогнозу, днем температура воздуха в столице составит от –4 до –2 градусов, ночью похолодает до –6 градусов.

Синоптики также предупредили о гололедице, гололеде и метели в Подмосковье.

19 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Известиям», что в столице происходит похолодание из-за воздушных потоков с запада.

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