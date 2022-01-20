Врач перечислила признаки рака кожи

Злокачественные опухоли, или меланомы, в 80% случаев формируются на здоровых участках кожи. Существует ряд признаков, когда рак кожи можно выявить на ранней стадии. Об этом 20 января рассказала врач-онкодерматолог Клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева в комментарии «360».

Так, по словам врача, следует обратиться к специалисту, если у родинки стали меняться и расплываться границы, если родинка из коричневой стала черной, розовой или синей, а также, если она стала быстро расти.

«Мы можем диагностировать опухоли от 2 мм. Поэтому я всегда прошу своих пациентов: если родинка за полгода увеличилась в два раза, то лучше обратиться к врачу», — подчеркнула врач.

Она пояснила, что в большинстве случаев меланомы и злокачественные опухоли формируются не из родинок, а на здоровых участках тела. Так, чаще всего меланома появляется в виде небольшого узелка, другие злокачественные новообразования проявляются в виде розовых шелушащихся пятен. Врач пояснила, что такие пятна не болят и не чешутся, но не исчезают в течение долгого времени.

Вертиева рассказала, что врачи определяют злокачественность новообразований при помощи специального прибора дерматоскопа.

«Если мы видим, что родинка спокойная, не вызывает никаких подозрений, то можно удалять любым методом — радиоволновой, лазером, — чем хотим. Но если мы видим, что нас что-то смущает, то идет только хирургическое удаление», — поделилась специалист.

Все удаленные родинки, по словам врача, отправляют на гистологическую экспертизу, чтобы подтвердить, опасна она или нет.

Врач добавила, что папилломы или себорейные кератомы являются доброкачественными образованиями, которые ни во что не перерастают, их просто удаляют.

13 декабря врач-дерматолог Николай Дмитриев рассказал о причинах появления меланомы. По его словам, это может быть бесконтрольный загар, иммунодефицитные состояния и большое количество невусов, а также генетическая предрасположенность.

Кроме того, вероятность появления меланомы повышается пропорционально размерам родинки. По словам врача, злокачественное перерождение невуса часто сопровождается зудом, жжением, изменением формы и цвета.

Медик также также призвал предотвращать данное заболевание: использовать солнцезащитные препараты с SPF фильтрами, раз в год проходить плановое обследование у дерматолога с обязательной дерматоскопией.