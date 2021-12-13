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Дерматолог рассказал о причинах появления меланомы

Дерматолог Дмитриев рассказал, какие родинки могут быть смертельно опасными
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Врач-дерматолог Николай Дмитриев рассказал, что появление на теле новообразований может быть тревожным сигналом, в связи с чем следует внимательно следить за родимыми пятнами на теле.

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В беседе с «РИА Новости» в понедельник, 13 декабря, он разъяснил, что родинками принято называть пигментное образование — невус. Оно появляется в результате скопления специальных клеток меланоцитов, которые защищают кожу от избыточного ультафиолетового излучения.

«При длительном нахождении на солнце наша кожа приобретает загар — меланин, продукт работы этих клеток, от которых возникает самая страшная на сегодняшний день злокачественная опухоль — меланома. Ее так называют потому, что скорость роста и метастазирования опухоли — одна из самых высоких. Этот рак возникает при нарушении деления меланоцитов», —рассказал эксперт.

Дерматолог отметил, что причиной появления меланомы может быть бесконтрольный загар, иммунодифецитные состояния и большое количество невусов, а также генетическая предрасположенность, отмечает «Москва 24».

При травмировании невусов или повышенном воздействии на них ультрафиолета вероятность онкологии возрастает, отмечает телеканал «Звезда». Кроме того, вероятность появления меланомы повышается пропорционально размерам родинки.

По словам врача, злокачественное перерождение невуса часто сопровождается зудом, жжением, изменением формы и цвета.

Медик также призвал предотвращать данное заболевание: использовать солнцезащитные препараты с SPF фильтрами, раз в год проходить плановое обследование у дерматолога с обязательной дерматоскопией, сообщает телеканал «360».

8 декабря ученые-диетологи и специалисты в области клеточной медицины обнаружили, что употребление черничного сока может значительно снизить риск развития рака кожи.

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