В WhatsApp появится возможность ставить запись голосовых сообщений на паузу

В мессенджере WhatsApp появится возможность ставить запись голосовых сообщений на паузу. Об этом 19 января сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что поставить на паузу запись голосового сообщения можно будет с помощью специальной кнопки в интерфейсе чата мессенджера. Кроме того, пользователям также будет дана возможность прослушать или удалить запись перед отправкой ее собеседнику.

Нововведение уже доступно для бета-тестеров на iOS и в ближайшем времени появится и на тестовых версиях для Android, дополняет «Газета.Ru».

Днем ранее отмечалось, что в мессенджер добавлена новая функция, благодаря которой пользователи могут связаться с техподдержкой в отдельном чате. Так, при обнаружении ошибок в работе приложения можно сообщить об этом в службу поддержки. Для этого необходимо перейти в меню «Настройки» — «Помощь» — «Напишите нам».

18 января стало известно, что в WhatsApp появится функция рисования на фотографии. Во встроенном фоторедакторе можно будет делать рисунки на снимках и видео, меняя цвет и размер линии. Также в мессенджере может появиться инструмент для размытия снимков — с его помощью можно будет скрывать отдельные фрагменты фотографии перед отправкой.