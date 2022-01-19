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В WhatsApp добавили функцию общения с техподдержкой в чате

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В мессенджер WhatsApp добавлена новая функция, благодаря которой пользователи могут связаться с техподдержкой в отдельном чате. Об этом сообщает WABetaInfo.

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По информации ресурса, эта функция была доступна некоторым пользователям в рамках бета-тестирования, но ее удалили по неизвестным причинам. Теперь же нововведение доступно для всех пользователей.

Таким образом, теперь при обнаружении ошибок в работе приложения можно сообщить об этом в службу поддержки. Для этого необходимо перейти в меню «Настройки» — «Помощь» — «Напишите нам». При составлении заявки техподдержка может запросить информацию о номере телефона пользователя, типе используемой связи, версии WhatsApp и модели гаджета. Когда заявка будет принята, техподдержка свяжется с пользователем в отдельном чате.

Кроме того, чат службы поддержки WhatsApp всегда отмечен зеленой галочкой. Это является подтверждением того, что это официальный канал поддержки. На данный момент функция выборочно доступна пользователям Android и iOS, отмечает «Газета.ру».

Во вторник, 18 января, стало известно, что в WhatsApp появится функция рисования на фотографии. Во встроенном фоторедакторе можно будет делать рисунки на снимках и видео, меняя цвет и размер линии. Также в мессенджере может появиться инструмент для размытия снимков — с его помощью можно будет скрывать отдельные фрагменты фотографии перед отправкой. Пока новые инструменты доступны для устройств с операционной системой Android в версии 2.22.3.5.

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