Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

В России по итогам 2021 года было зафиксировано на 57% меньше угонов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Страхового дома ВСК.

По данным компании, в 2021 году больше всего было угнано автомобилей Hyundai — на долю этой корейской марки пришлось 22% краж. На втором и третьем местах находятся Kia и Toyota (по 19,5%).

Самыми угоняемыми автомобилями Hyundi в России по итогам 2021 года стали кроссовер Santa Fe, а также модели Solaris и Creta. Самыми угоняемыми машинами Kia стали Rio, Rio X-Line и Sportage. У Toyota это внедорожник Land Cruiser и седан Camry.

Самыми безопасными с точки зрения угонов автомобилями в 2021 году стали Mazda, Peugeot, а также некоторые отечественные марки, например «УАЗ» и «Урал».

23 августа российская Госавтоинспекция дала советы по защите автомобиля от угона.

Так, покидая автомобиль, нельзя оставлять ключ в замке зажигания, а окна, двери, багажник или капот держать открытыми. Помимо этого, специалисты не рекомендуют давать ключи от машины малознакомым людям даже на автостоянках, мойках, в автомастерских.