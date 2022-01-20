Шольц призвал Россию признать «силу правды»

Канцлер Германии Олаф Шольц в тексте своего выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума (ВЭФ), предложил России воспользоваться выгодами сотрудничества с ФРГ. Об этом 19 января сообщает Bloomberg.

По мнению канцлера, России следует признать, что «сила в правде». Политик подчеркнул, что власти ФРГ готовы защищать Украину от «агрессии» РФ.

«Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — заявил Шольц.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своей германской коллегой Анналеной Бербок. Переговоры прошли в Москве и продлились около 2,5 часа. В результате министры подтвердили готовность к диалогу и поиску решений накопившихся двусторонних проблем.

В ходе беседы Бербок указала на то, что сосредоточение на границе с Украиной российских войск Германия не может не рассматривать «как угрозу». Российский министр со своей стороны подчеркнул, что Россия не давала поводов для создания конфликтной ситуации вокруг Украины. Лавров отметил, что РФ не может принять требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на собственной территории.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном «вторжении» на Украину. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у Москвы никаких намерений нападать нет и быть не может. По его словам, все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.