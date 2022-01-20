Банкир спрогнозировал исчезновение пластиковых кредитных карт в России

В ближайшие несколько лет пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью, их заменят виртуальные аналоги. Такое мнение 20 января высказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

«Паритет (равенство. — Ред.) между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — заявил эксперт в беседе с «РИА Новости».

Спиваков дал свой прогноз, сколько клиентов захотят продолжать пользоваться физической банковской платежной картой через несколько лет. По его мнению, таких людей будет не более 15%.

Эксперт считает, что в онлайн будет все больше уходить и самый объемный из всех видов кредитов — ипотека. По его словам, сейчас клиенты не могут полностью перейти на удаленные ипотечные сделки из-за необходимости идентификации при открытии счета.

При этом, добавил Спиваков, 50–70% застройщиков в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже готовы к проведению удаленных сделок. В то же время региональные застройщики не торопятся переходить в онлайн.

Ранее, 2 декабря, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что отказ от пластиковых банковских карт происходит естественным путем. По его словам, цифровые карты уже стали «популярным инструментом». Кроме того, он отметил, что популярность набирают NFC и бесконтактные способы оплаты.

В конце сентября председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов заявил, что россияне всё чаще стали отказываться от наличных купюр в пользу безналичной оплаты. По его словам, в крупных населенных пунктах РФ отказ от наличных денег практически произошел. В среднем количество безналичных платежей превышает 70%.