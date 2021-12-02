Греф рассказал об отказе от пластиковых карт

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что отказ от пластиковых банковских карт происходит естественным путем.

Выступая на конференции, посвященной созданию Национального ESG-альянса лидирующих компаний российского рынка, Греф заявил, что цифровые карты уже стали «популярным инструментом». Кроме того, он отметил, что популярность набирают NFC и бесконтактные способы оплаты.

«Скорее всего, благодаря таким платежам в ближайшие годы эмиссия снизится до минимальной», — пояснил глава Сбера.

Греф добавил, что уже начинается производство «зеленого пластика», потому даже если карты будут выпускаться в дальнейшем, то делаться это будет с применением экологичных технологий.

Как отмечает Lenta.Ru в четверг, 2 декабря, мероприятие, посвященное созданию Национального ESG-альянса лидирующих компаний российского рынка, Сбер провел ранее 1 декабря. Участие в нем приняли первые лица предприятий. Миссией альянса названо содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, позволяющей сохранить природу, поддержать благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса.

Кроме того, альянс станет платформой для обмена знаниями разработки и продвижения стандартов в области ESG, выработки конкретных предложений и реализации совместных проектов.

Как отметил Греф, в состав учредителей входят 28 компаний из 18 отраслей экономики. Глава Сбербанка призвал других представителей бизнеса присоединиться к инициативе.

В конце сентября председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов заявил, что россияне все чаще стали отказываться от наличных купюр в пользу безналичной оплаты. По его словам, в крупных населенных пунктах РФ отказ от наличных денег практически произошел. В среднем количество безналичных платежей превышает 70%.