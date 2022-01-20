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Сахалинские рыбаки потерялись в трещинах на припае в заливе Мордвинова

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Группа рыбаков в четверг, 20 января, затерялась в трещинах льда на побережье Корсаковского района Сахалина. Об этом сообщил портал astv.ru, который также опубликовал кадры, снятые пострадавшими.

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Судя по видео, рыбаки пытались ловить корюшку в трещинах на припае, но сбились с пути и теперь просят о помощи.

«Взлом припая! Уже не знаем, как выбраться обратно. Хотели вернуться, но уже куда? Вызывайте на помощь, называется. Куда идти? Что делать?» — прокомментировал автор ролика.

Как уточнило издание, мужчины разведывали ледяное поле на участке, которое получило народное название «Триноги». Припай в этой местности еще не сформировался — кругом видны торосы и большие трещины.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что минимум десяток легковых автомобилей рыбаков на реке Артемовка в Приморском крае провалились колесами под лед.

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