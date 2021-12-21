Более десятка машин рыбаков ушли колесами под лед на реке в Приморье

Минимум десяток легковых автомобилей рыбаков на реке Артемовка в Приморском крае провалились колесами под лед.

Видео с инцидентом появилось 21 декабря на странице «Рыбалка в Приморском крае» в Instagram. По словам автора ролика, воды в реке «по колено», но уже скоро температура опустится ниже нуля, лед замерзнет, и машины не смогут выехать.

При этом «РИА Новости» со ссылкой на региональный МЧС пишут, что жертв в результате инцидента нет.

«Мы в очередной раз напоминаем рыбакам об опасности выхода и выезда на тонкий лед», — сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС не уточнили, сколько именно машин пострадало.

Ранее, 8 декабря, легковой автомобиль провалился под лед реки Иртыш около деревни Бородинка в Омской области. Водитель успел покинуть салон тонущей машины. В МЧС уточнили, что рядом с рекой установлены предупреждающие знаки. Водитель их проигнорировал.