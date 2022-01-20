Байден исключил локдаун в США из-за «Омикрон»-штамма COVID-19

Американский президент Джо Байден пообещал не вводить на территории США локдаун на фоне распространения «Омикрон»-штамма коронавируса, в том числе не будут закрываться общеобразовательные учебные учреждения. Соответствующее заявление он сделал в среду, 19 января, на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы не вернемся к локдаунам, мы не вернемся к закрытию школ», — отметил американский лидер.

Байден сообщил, что США располагает всем инструментами для борьбы с COVID-19.

Он напомнил о выделении властями $130 млрд на принятие мер по борьбе с распространением нового коронавируса в школах, подчеркнув, что к этой сумме было добавлено еще $10 млрд на проведение тестов на COVID-19 в школах.

Также Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся «в лучшем положении, чем были до сих пор» в ситуации с коронавирусом, а также выразил надежду на то, что в скором будущем COVID-19 не будет нарушать повседневную жизнь американцев.

По словам американского президента, в настоящее время в стране насчитывается 75% вакцинированных человек. При этом 35 млн жителей Штатов не получили прививку, тогда как прошлым летом невакцинированных было 90 млн человек, уточнил Байден.

Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила данные о том, что в США с начала пандемии коронавируса выявлено 66 254 888 случаев заражения. По этому показателю страна лидирует в мире. При этом число летальных исходов составило 846 647.