Названы регионы с наибольшим приростом числа безработных

Максимальный рост числа безработных — вдвое — был зафиксирован в пандемийном 2020 году в Санкт-Петербурге и Москве, а в Туве, Новгородской и Томской областях их численность увеличилась более чем в 1,5 раза. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (есть в распоряжении «Известий»).

В 23 регионах рост числа безработных составил от 30 до 40%, в 38 — от 10 до 30%, а в 17 — менее 10%. На общем фоне выделяются Алтайский край, где количество безработных в 2020 году даже снизилось (–1,4%) и Смоленская область, в которой их число не изменилось.

В Минтруде «Известиям» заявили, что рынок труда в России в целом вернулся на допандемийный уровень. По данным Росстата, безработица в ноябре 2021-го сохранилась на уровне 4,3%, как и в октябре, а общая численность не трудоустроенных составила 3,2 млн. Такие низкие показатели безработицы за последние 10 лет были зафиксированы только в августе 2019 года, обратили внимание в министерстве.

Там напомнили, что пик пришелся на август 2020 года, когда уровень безработицы достигал 6,4%. С тех пор этот показатель последовательно снижался. В течение прошлого года наблюдалось восстановление спроса на рабочую силу, которое сопровождалось ростом зарплат, указали на положительные тенденции в Минтруде.

На основании исследования Счетная палата подготовила комплекс рекомендаций для кабмина в сфере занятости. Так, до конца первого полугодия 2022-го предлагается определить «количественные показатели (индикаторы) результативности мер поддержки занятости, установленные с учетом влияния пандемии и ее последствий», разработать план содействия занятости на весь период сохранения коронавирусных рисков. Кроме того, эксперты предлагают правительству рассмотреть возможность учета международного опыта в части поддержки работодателей, которые применяют модели временной безработицы и схемы краткосрочной работы.

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