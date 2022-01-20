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Дали увольную: названы регионы с наибольшим приростом числа безработных

Кто пострадал сильнее всего на фоне пандемии и удалось ли преодолеть последствия кризиса
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Дали увольную: названы регионы с наибольшим приростом числа безработных
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2022-01-19 19:45:09
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Максимальный рост числа безработных — вдвое — был зафиксирован в пандемийном 2020 году в Санкт-Петербурге и Москве, а в Тыве, Новгородской и Томской областях их численность увеличилась более чем в 1,5 раза. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (есть в распоряжении «Известий»). В то же время в 23 регионах рост показателя составил от 30 до 40%. В 2021 году рынок труда вернулся к допандемийному уровню, а безработица — к 10-летним минимумам, заявили в Минтруде. Эксперты не прогнозируют ее резкий рост в 2022-м даже в условиях новых ковидных волн.

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Регион имеет значение

Пандемия коронавируса, повлекшая ограничения и дополнительные издержки для бизнеса, спровоцировала всплеск безработицы, но он оказался крайне неравномерным в масштабах страны. Наибольший прирост численности безработных граждан в 2020 году был зафиксирован в Санкт-Петербурге — более чем в два раза (+113%, с 42,2 тыс. до 90 тыс. человек). В Москве увеличение составило 94% — с 99,5 тыс. до 193 тыс. В пятерку «лидеров» также вошли Тыва (+63,2%), Томская (+57,3%) и Новгородская (+51,8%) области.

В 23 регионах рост числа безработных составил от 30 до 40%, в 38 — от 10 до 30%, а в 17 — менее 10%. На общем фоне выделяются Алтайский край, где количество безработных в 2020 году даже снизилось (–1,4%) и Смоленская область, в которой их число не изменилось.

Существенный рост числа безработных начался со II квартала 2020 года во всех федеральных округах за исключением Южного и Северо-Кавказского, отметили в Счетной палате. В целом за год по всей стране их стало больше на 856 тыс. — общая цифра достигла 4,3 млн.

Дали увольную
личное дело
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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По абсолютному количеству безработных по итогам 2020 года первое место сохранил Дагестан (201,5 тыс. человек), с пятого на второе переместилась Москва (193 тыс.), а третье место занял Краснодарский край (160 тыс.).

На основании исследования Счетная палата подготовила комплекс рекомендаций для кабмина в сфере занятости. Так, до конца первого полугодия 2022-го предлагается определить «количественные показатели (индикаторы) результативности мер поддержки занятости, установленные с учетом влияния пандемии и ее последствий», разработать план содействия занятости на весь период сохранения коронавирусных рисков. Кроме того, эксперты предлагают правительству рассмотреть возможность учета международного опыта в части поддержки работодателей, которые применяют модели временной безработицы и схемы краткосрочной работы.

«Известия» направили запросы в регионы с просьбой уточнить динамику безработицы в 2020 году и наиболее пострадавшие сферы.

Дали увольную
центр занятости
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Астраханской области рассказали, что чаще всего безработными становились специалисты в сфере торговли, ремонта транспортных средств, сельского хозяйства и обрабатывающих производств. В Республике Алтай под основной удар попали сотрудники сферы услуг и торговли, причем более половины из них — парикмахеры. Кроме того, пострадали квалифицированные рабочие промышленности и строительства, а также операторы производственных установок. В Санкт-Петербурге подчеркнули, что за прошлый год число безработных сократилось почти в четыре раза — до 24 тыс. Чаще всего в городскую службу занятости обращались работники сфер торговли, общепита, гостиничных услуг и обрабатывающей промышленности.

Столицы — не главные жертвы

В Минтруде «Известиям» заявили, что рынок труда в России в целом вернулся на допандемийный уровень. По данным Росстата, безработица в ноябре 2021-го сохранилась на уровне 4,3%, как и в октябре, а общая численность нетрудоустроенных составила 3,2 млн. Такие низкие показатели безработицы за последние 10 лет были зафиксированы только в августе 2019 года, обратили внимание в министерстве. Там напомнили, что пик пришелся на август 2020 года, когда уровень безработицы достигал 6,4%. С тех пор этот показатель последовательно снижался. В течение прошлого года наблюдалось восстановление спроса на рабочую силу, которое сопровождалось ростом зарплат, указали на положительные тенденции в Минтруде.

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Более полную картину по регионам дает показатель «уровень безработицы» (число безработных/ общее количество рабочей силы), считают опрошенные «Известиями» аналитики.

— Москва и Петербург на пике пандемии продемонстрировали прирост уровня безработицы примерно на 2–2,5 п.п., при этом в 12 регионах на пике она прирастала на 4 п.п. и более. В этом смысле Москва и Петербург — далеко не основные пострадавшие, — объяснил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

В среднем по стране уровень безработицы вернулся к допандемийному в III квартале 2021 года, как и деловая активность в целом, указал эксперт. При этом он обратил внимание на заметную региональную дифференциацию: в субъектах, где безработица не вернулась к докризисному уровню, в среднем она всё еще выше на 0,5–0,6 п.п., а в некоторых северокавказских регионах — на 2–3 п.п.

Дали увольную
ярмарка вакансий
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В 2022 году этот показатель будет «очень близок к 4%», поскольку восстановительный рост в основном закончился, а пандемийный опыт должен позволить избежать новых жестких ограничений, прогнозирует Дмитрий Куликов.

Если исходить из показателей уровня безработицы, то по итогам позапрошлого года в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на существенный прирост, были самые низкие уровни — 2,6 и 2,9%, подчеркнула ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.

Наиболее пострадавшими стали все регионы Северного Кавказа, где кризис усугубил уже существующие проблемы на рынке труда (структурная безработица, высокий уровень теневой занятости), полагает она. Рост количества нетрудоустроенных она также связала с упрощением процедуры их регистрации и увеличением пособий.

Вероятность резкого роста безработицы крайне невелика, согласилась эксперт ЦСР. Рынок труда продемонстрировал относительную устойчивость, хотя и сохраняется фактор неопределенности из-за новых волн ковида, заключила Елена Хейфец.

По прогнозу Минэкономразвития, уровень безработицы в 2022–2024 годах составит 4,6% экономически активного населения.

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