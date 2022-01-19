Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в Страсбурге в знак протеста

Европейские журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, протестуя против невозможности задать вопросы.

EU journalists walking out of a Macron - Metsola press conference which will take no questions from the media pic.twitter.com/LcwcJSdK2C — Mehreen (@MehreenKhn) January 19, 2022

В среду Макрон выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода. После его выступления должна была состояться пресс-конференция, однако, как оказалось позднее, на ней не предполагалась возможность задать вопросы французскому лидеру.

Emmanuel Macron hué lors de son arrivée au Parlement européen pic.twitter.com/gtMv2pLRzu — CNEWS (@CNEWS) January 19, 2022

«Пресс-конференция, которая должна была состояться после (выступления Макрона в Европарламенте), трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала», — сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте.

Как написал на своей странице в Twitter журналист телеканала CNews Лоик Синьор, журналисты узнали, что на пресс-конференции нельзя будет задавать вопросы, после нескольких часов ожидания в Европарламенте. Поэтому бы принято единодушное решение покинуть зал.

Макрон, комментируя ситуацию, сказал, что уже отвечал в декабре на вопросы журналистов по поводу председательства Франции в Евросоюзе.

Ранее, 7 января, опрос Ipsos показал высокие шансы действующего президента Эммануэля Макрона на переизбрание. Исследование, проведенное за три месяца до выборов, подтверждает, что глава государства может рассчитывать на 26% голосов в первом туре.

Ближайший соперник нынешнего лидера — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. За нее намерены проголосовать 17% избирателей. На третьем месте — кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, она претендует на 16% голосов избирателей. Четвертое место в первом туре, согласно прогнозу Ipsos, займет крайне правый политик Эрик Земмур.

Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года: первый тур запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е.