Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Эрдоган посетит Украину в годовщину дипотношений между странами
Мир
США освободили союзников от ограничений на поставки оружия Украине
Общество
Шнуров выпустил песню «Покаянная» в ответ на критику предыдущего клипа
Мир
Врач рассказал о связанной с «Омикроном» опасной ошибке
Мир
Университет в США выплатит $490 млн жертвам сексуальных домогательств
Мир
Министр ВВС США оценил целесообразность трат на гиперзвуковое оружие
Мир
Число случаев COVID-19 в мире превысило 330 млн
Мир
Глава МИД Польши заразился COVID-19
Мир
МИД Палестины поддержало идею проведения встречи «квартета» в Москве
Мир
В Сети высмеяли попытки Порошенко казаться «альфа-самцом»

Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в Страсбурге в знак протеста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, протестуя против невозможности задать вопросы.

В среду Макрон выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода. После его выступления должна была состояться пресс-конференция, однако, как оказалось позднее, на ней не предполагалась возможность задать вопросы французскому лидеру.

«Пресс-конференция, которая должна была состояться после (выступления Макрона в Европарламенте), трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала», — сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте.

Как написал на своей странице в Twitter журналист телеканала CNews Лоик Синьор, журналисты узнали, что на пресс-конференции нельзя будет задавать вопросы, после нескольких часов ожидания в Европарламенте. Поэтому бы принято единодушное решение покинуть зал.

Макрон, комментируя ситуацию, сказал, что уже отвечал в декабре на вопросы журналистов по поводу председательства Франции в Евросоюзе.

Ранее, 7 января, опрос Ipsos показал высокие шансы действующего президента Эммануэля Макрона на переизбрание. Исследование, проведенное за три месяца до выборов, подтверждает, что глава государства может рассчитывать на 26% голосов в первом туре.

Ближайший соперник нынешнего лидера — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. За нее намерены проголосовать 17% избирателей. На третьем месте — кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, она претендует на 16% голосов избирателей. Четвертое место в первом туре, согласно прогнозу Ipsos, займет крайне правый политик Эрик Земмур.

Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года: первый тур запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022