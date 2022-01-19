Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в Страсбурге в знак протеста
Европейские журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, протестуя против невозможности задать вопросы.
В среду Макрон выступил с речью в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода. После его выступления должна была состояться пресс-конференция, однако, как оказалось позднее, на ней не предполагалась возможность задать вопросы французскому лидеру.
«Пресс-конференция, которая должна была состояться после (выступления Макрона в Европарламенте), трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала», — сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте.
Как написал на своей странице в Twitter журналист телеканала CNews Лоик Синьор, журналисты узнали, что на пресс-конференции нельзя будет задавать вопросы, после нескольких часов ожидания в Европарламенте. Поэтому бы принято единодушное решение покинуть зал.
Макрон, комментируя ситуацию, сказал, что уже отвечал в декабре на вопросы журналистов по поводу председательства Франции в Евросоюзе.
Ранее, 7 января, опрос Ipsos показал высокие шансы действующего президента Эммануэля Макрона на переизбрание. Исследование, проведенное за три месяца до выборов, подтверждает, что глава государства может рассчитывать на 26% голосов в первом туре.
Ближайший соперник нынешнего лидера — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. За нее намерены проголосовать 17% избирателей. На третьем месте — кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, она претендует на 16% голосов избирателей. Четвертое место в первом туре, согласно прогнозу Ipsos, займет крайне правый политик Эрик Земмур.
Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года: первый тур запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е.