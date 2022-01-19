В Сети высмеяли попытки Порошенко казаться «альфа-самцом»

Бывшего украинского лидера Петра Порошенко высмеяли пользователи Сети за его попытки вести себя, как «альфа-самец» по отношению к собственной супруге Марине. Внимание пользователей привлекли кадры, на которых Порошенко в ходе заседания суда 19 января требует, чтобы жена подошла к нему.

«Марина, сюда иди!» — так Порошенко обратился к супруге.

На кадрах видно, что политик разговаривает с женой грубо и постоянно повышает голос.

«Видимо, почувствовал себя домостроевским альфа-самцом. И прямо в зале суда начал переходя на крик давать указания своей жене», — такую характеристику поведению Порошенко дал Telegram-канал «Страна.ua».

Ранее в этот день Печерский районный суд в Киеве постановил на два месяца обязать Порошенко являться по первому требованию к следователю, а также изъял у него паспорта и запретил экс-президенту покидать страну и пределы Киевской области. Порошенко проходит по делу о госизмене в качестве подозреваемого.

Политик остался недоволен решением суда и заявил о намерении его обжаловать.

Также экс-президент ответил на вопрос, может ли встреча Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном повлиять на решение суда по делу, фигурантом которого является Порошенко.

По словам Порошенко, «суд на Украине независимый», поэтому сегодняшняя встреча Блинкена и Зеленского на вердикт суда не повлияла.

Порошенко выразил уверенность в том, что украинские власти пытались его дискредитировать в глазах избирателей и препятствовать его политической деятельности.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.