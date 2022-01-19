Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский записал видеообращение к украинцам из-за слухов о «вторжении» РФ
Общество
Следователям Крыма поручили доложить о ходе проверки по делу о скифском золоте
Общество
PR-директор Волочковой объяснила опьянение балерины в самолете
Мир
Врач рассказал о связанной с «Омикроном» опасной ошибке
Мир
Гаврилов допустил прорыв на встрече по безопасности Лаврова и Блинкена
Мир
Эстония увеличит на €380 млн расходы на оборону
Мир
Пушков назвал виновных в развале экономики Украины
Мир
Рябков объяснил проведение совместных учений России и Белоруссии
Интернет
ФАС и «Яндекс» заключили мировое соглашение по делу о поисковой выдаче
Общество
Губернатор Орловской области заразился коронавирусом

В Сети высмеяли попытки Порошенко казаться «альфа-самцом»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего украинского лидера Петра Порошенко высмеяли пользователи Сети за его попытки вести себя, как «альфа-самец» по отношению к собственной супруге Марине. Внимание пользователей привлекли кадры, на которых Порошенко в ходе заседания суда 19 января требует, чтобы жена подошла к нему.

Возвращение к срокам: зачем Порошенко прилетел на Украину
И на чью поддержку он рассчитывает

«Марина, сюда иди!» — так Порошенко обратился к супруге.

На кадрах видно, что политик разговаривает с женой грубо и постоянно повышает голос.

«Видимо, почувствовал себя домостроевским альфа-самцом. И прямо в зале суда начал переходя на крик давать указания своей жене», — такую характеристику поведению Порошенко дал Telegram-канал «Страна.ua».

Ранее в этот день Печерский районный суд в Киеве постановил на два месяца обязать Порошенко являться по первому требованию к следователю, а также изъял у него паспорта и запретил экс-президенту покидать страну и пределы Киевской области. Порошенко проходит по делу о госизмене в качестве подозреваемого.

Политик остался недоволен решением суда и заявил о намерении его обжаловать.

Также экс-президент ответил на вопрос, может ли встреча Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном повлиять на решение суда по делу, фигурантом которого является Порошенко.

По словам Порошенко, «суд на Украине независимый», поэтому сегодняшняя встреча Блинкена и Зеленского на вердикт суда не повлияла.

Порошенко выразил уверенность в том, что украинские власти пытались его дискредитировать в глазах избирателей и препятствовать его политической деятельности.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022