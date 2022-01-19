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В Чехии умерла намеренно заразившаяся ковидом певица Ханка Хорка

Чешская певица-антипрививочница Ханка Хорка умерла от коронавируса
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В Чехии от коронавируса умерла вокалистка популярной чешской фолк-группы «Asonance» Ханка Хорка. Певица была противницей вакцинации и специально заразилась, чтобы приобрести естественный иммунитет. Об этом 18 января сообщила газета Daily Mail.

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«Хана Хорка умерла в воскресенье после заражения штаммом «Дельта» в возрасте 57 лет. Она добровольно подвергла себя воздействию вируса, когда ее муж и сын, оба вакцинированные, заразились им перед Рождеством», — пишет издание.

Подтверждение вакцинации требуется для доступа к культурным и спортивным объектам, а также для поездок и посещения ресторанов во всех странах ЕС. Однако можно обойтись и без сертификата, если переболеть коронавирусом, получив необходимые антитела. Этим методом и решила воспользоваться Хорка.

По словам сына певицы Яна Река, она выбрала «нормальную жизнь» без коронавирусных ограничений и предпочла лучше заболеть, чем делать прививку. А за два дня до своей смерти поделилась планами поехать с семьей на море.

«Я выжила, это было тяжело. Так что теперь будет театр, сауна, концерт и срочная поездка на море», — написала она в своем последнем сообщении.

После мнимого восстановления певица вышла погулять, но вернулась домой из-за болей в спине. Вскоре она скончалась, задохнувшись в своей постели.

Сын Хорки обвинил в смерти матери противников вакцинации. По его мнению, лидеры местного движения антипрививочников «промыли мозги Ханке», из-за чего та отказалась идти на прививку. В результате певица «больше верила чужим людям, чем собственной семье», заявил он.

Ранее, 17 января, газета The Observer сообщала, что самые ярые активисты антипрививочного движения вербуют новых адептов в социальных сетях с помощью специальных шпионских приложений и разжигают в своей среде ненависть, в том числе на расовой и национальной почве.

Так, 15 января сообщалось, что в Великобритании антитеррористические ведомства опасаются начала действий насильственно-экстремистского характера со стороны противников вакцинации.

12 января массовая акция протеста против введения сертификатов о вакцинации от COVID-19 прошла в столице Болгарии. Тысячи протестующих блокировали дорожное движение в центре города и окружили здание болгарского парламента. Участники акции назвали меры борьбы с коронавирусом «дискриминацией граждан, не имеющих зеленых сертификатов».

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