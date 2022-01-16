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Спецслужбы Британии обеспокоились растущим духом экстремизма среди антиваксеров

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Антитеррористические ведомства Великобритании опасаются начала действий насильственно-экстремистского характера со стороны противников вакцинации. Об этом сообщили в газете The Observer со ссылкой на источники в субботу, 15 января.

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По словам издания, британские спецслужбы всё больше обнаруживают признаки экстремизма в действиях антипрививочников. О некоторых членах таких движений уже докладывают главе британского правительства Борису Джонсону.

«Это вызывает всё больше опасений и изучается на самом высоком уровне. Канцелярия премьер-министра напрямую получает эти отчеты. Премьер-министр знаком с ними. Существует консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу (в информационной войне). В следующий раз нам нужно будет действовать лучше», — сказал источник.

Самые ярые активисты движения вербуют новых адептов в социальных сетях с помощью специальных шпионских приложений и разжигают в своей среде ненависть в том числе и на расовой и национальной почве.

Причем их деятельность и распространяемая ими дезинформация напрямую влияет на программу вакцинации в стране, убеждая людей отказываться от прививок.

Антиваксерами в Британии уже занялись МВД по безопасности и борьбе с терроризмом, а также отдел по борьбе с дезинформацией в составе министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Ведомства активно наблюдают за их деятельностью в социальных сетях.

Газета в частности обратила внимание на организацию Alpha Men Assemble, которая уже проводит тренировки «военного характера», зазывает людей на занятия по самообороне и инструктирует, как избежать телефонной слежки. Другая схожая группировка — Veterans 4 Freedom — вообще обсуждает возможность нападения на центры вакцинации, утверждают в статье.

30 декабря в The Daily Mail со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии сообщили, что 29% британцев даже не знали, что заразились COVID-19, до обращения к врачам с другими заболеваниями или травмами. Такие данные взволновали жителей Соединенного Королевства, потому что официальная статистика не подтверждает реальную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в государстве.

В тот же день мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса. Градоначальник отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».

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