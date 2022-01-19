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ФАС и «Яндекс» заключили мировое соглашение по делу о поисковой выдаче
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ФАС и «Яндекс» заключили мировое соглашение по делу о поисковой выдаче

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС), «Яндекс» и заявители по антимонопольному делу заключили мировое соглашение. Об этом говорится в заявлении ФАС, опубликованном в среду, 19 января, в Telegram.

Ранее в этот день стало известно, что в обогащенных ответах — специальных выделенных блоках «Яндекса» («колдунщиках») — начали появляться сторонние сервисы. «Яндекс» уже протестировал интеграцию в них электронных книг с «Литрес», mybook и book24, объявлений об услугах с Profi.ru и YouDo, вакансий hh.ru, фильмов с Okko, отметил представитель поисковика.

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«Яндекс» признал обоснованность выданного ФАС предупреждения и выполнил его положения. Заявители подтвердили, что компания совершила все необходимые действия, направленные на устранение дискриминационных условий в собственной поисковой системе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что документ после подписания сторонами по антимонопольному делу утвердил Арбитражный суд Москвы.

«Колдунщиками» принято называть интерактивные ответы на запросы пользователей. Технически они могут быть настроены для использования не только принадлежащими «Яндексу» сервисами. Тем не менее, по словам участников рынка, сторонним компаниям доступ к «колдунщикам» не предоставляется.

В августе 2020 года Avito, IVI, Profi.ru, Zoon, «Дром», «Циан», «Туту.ру» и 2ГИС обращались в ФАС с жалобой на ограничение конкуренции.

В «Яндексе» со своей стороны утверждали, что виджеты являются международным отраслевым стандартом и не имеют никаких преимуществ перед обычными результатами поиска.

В апреле 2021-го ФАС возбудила дело в отношении компании за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске.

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