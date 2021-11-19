«Яндекс» открыл конкурентам доступ к поиску на фоне разбирательства с ФАС

В обогащенных ответах — специальных выделенных блоках «Яндекса» («колдунщиках») — начали появляться сторонние сервисы, рассказал представитель компании. «Яндекс» уже протестировал интеграцию в них электронных книг с «Литрес», mybook и book24, объявлений об услугах с Profi.ru и YouDo, вакансий hh.ru, фильмов с Okko, отметил представитель поисковика.

Сейчас вместе с ivi «Яндекс» пилотирует интеграцию в поиск — уже виден позитивный результат, добавил он. То, что такое тестирование ведется, и динамика этого процесса позитивна подтвердил заместитель гендиректора ivi по правовым вопросам и взаимодействию с органами госвласти Михаил Платов.

Ранее digital-компании обвинили «Яндекс» в том, что он не допускает их в «колдунщики» и продвигает через них только свои действия. Такую практику они назвали дискриминационной и подали жалобу на «Яндекс» в ФАС. В феврале этого года антимонопольное ведомство вынесло поисковику предупреждение и предписало прекратить предоставлять своим ресурсам преимущества в выдаче, раскрыть механизмы продвижения ссылок, в том числе через «колдунщики», а также ввести единые для всех правила поисковой выдачи. На это был отведен в месяц.

«Яндекс» подал ходатайство в ФАС о продлении срока предупреждения, но антимонопольная служба отказала и возбудила дело. После этого компания обратилась в суд для возврата вопроса на этап исполнения предупреждения.

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«Поисковый спрос: «Яндекс» пустил в «колдунщики» конкурентов»