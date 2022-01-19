В правительстве оценили риск роста цен на импортные алкоголь и косметику

В аппарате вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко опровергли возможность роста цен на товары, ввозимые из-за рубежа, после введения нормативов утилизации для импортеров. Об этом говорится в релизе, поступившем 19 января «Известиям».

«В разных странах мира действует механизм ответственности импортеров за ввезенный товар и упаковку, во многих случаях системы ограничиваются исключительно экосбором без возможности самостоятельной утилизации», — отметили в ее офисе.

В России новая система расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) не несет фискальной цели и направлена на обеспечение реальной утилизации товаров и упаковки, снижение экологической нагрузки.

«Мы считаем, что импортер при ввозе товаров в страну должен дать гарантии последующей самостоятельной утилизации своего товара или заплатить экосбор», — добавили в офисе Абрамченко.

Это поможет избежать ситуации, когда импортеры товаров отчитываются спустя два года после ввоза товаров в страну. В ряде случаев спустя долгое время юридические лица уже ликвидированы. При этом ввезенный ими товар и упаковка вывозятся на полигоны.

«Мы не видим предпосылок для повышения цен, ответственность бизнеса существует уже не один год. Сейчас речь идет об установлении прозрачной системы и введении контроля за реализацией бизнесом своих обязательств», — заключили в аппарате вице-премьера.

В конце 2021 года в аппарате Абрамченко сообщили, что правительство подготовило редакцию законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Задача государства — ликвидировать «серые» зоны и правовые пробелы, которые позволяют уходить от ответственности за утилизацию товаров, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот, уточнила вице-премьер.