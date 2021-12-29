Подготовлены поправки в закон об ответственности бизнеса за утилизацию отходов

Правительство подготовило редакцию законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). Об этом «Известиям» сообщили в среду, 29 декабря, в секретариате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Решение было принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Концепция РОП предполагает достижение полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией.

Как сообщила Абрамченко, задача государства — ликвидировать «серые» зоны и правовые пробелы, которые позволяют уходить от ответственности за утилизацию товаров, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот.

«Ежегодно в стране образуется более 60 млн т твердых коммунальных отходов, большинство из которых отправляются на свалки. Это серьезная экологическая нагрузка. В соответствии с поручениями президента пора внедрить принцип «загрязнитель платит», — отметила вице-премьер.

По ее словам, следует снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса. При этом не стоит пугать потребителей повышением цен или пустыми полками, для этого нет предпосылок.

«Во многих странах мира реализована РОП и уже улучшена ситуация с образованием и утилизацией мусора, и не за счет граждан. Законопроект направлен на обеспечение и контроль выполнения тех обязательств, которые якобы и так исполняются бизнесом», — сказала Абрамченко.

Законопроект по поручению вице-премьера будет обсужден со всеми заинтересованными ведомствами на площадке правительства в январе 2022 года. Целью института расширенной ответственности производителей является формирование эффективной государственной модели регулирования, направленной на максимальное возвращение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизацию объемов захоронения отходов потребления.

Согласно действующему регулированию, ответственность производителя, импортера товаров ограничивается установленным нормативом утилизации. С учетом этого норматива уплачивается и экологический сбор. Вместе с тем в основе механизма института расширенной ответственности производителей должен лежать принцип полной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию выпускаемой на рынок продукции.

В связи с этим существующий подход противоречит принципу «загрязнитель платит», при котором все расходы на сбор, обработку и утилизацию отходов должны быть покрыты системой расширенной ответственности производителей. При этом при отсутствии необходимых мощностей введение полной ответственности по всем видам товаров признано преждевременным.

Законопроектом, за исключением упаковки, предлагается постепенное увеличение норматива утилизации для всех видов товаров с учетом переходного периода не менее 10% ежегодно с 2023 года. Кроме того, нормативы утилизации не могут являться одновременно «понижающим коэффициентом» при уплате экологического сбора, так как пропадает экономическая заинтересованность производителей и импортеров в обеспечении создания мощностей по обработке и утилизации отходов.

Поэтому предусмотрено, что в случае недостижения норматива утилизации сумма экологического сбора, подлежащая уплате, должна рассчитываться исходя из разницы между нормативом утилизации и достигнутым объемом утилизации отходов, увеличенной в два раза, но не более 100%. Указанная норма подлежит применению с 1 января 2025 года.

При этом чем менее экологичным, трудноперерабатываемым является соответствующий товар или упаковка, тем выше ставка экологического сбора.

Методика расчета ставок будет устанавливаться правительством. В отношении упаковки законопроектом предусмотрена обязанность обеспечить утилизацию отходов в отношении всей массы упаковки и в отношении нее исключено использование термина «норматив утилизации».

«Природоохранный приоритет в экономике должен быть реализован в законе. Это наши конституционные нормы. И это цивилизованный и ответственный подход государства, по-другому уже нельзя. Производители обязаны нести ответственность за товары и упаковку, выпущенную в оборот. Загрязнитель платит — неоспоримая позиция. Если не перезапустим у нас механизм РОП, не остановим объемы захоронения мусора», — подчеркнул глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Между тем для исключения практики заключения фальшивых договоров на утилизацию отходов от использования товаров законопроектом предусмотрено предоставление утилизаторами сведений о заключенных договорах на утилизацию, об объеме утилизированных отходов, а также наличия у них соответствующих мощностей по утилизации отходов. При выявлении недостоверной информации на объем неутилизированных отходов будет взиматься «недоплаченный» экологический сбор.

«Работающая система утилизации отходов упаковки за счет механизма РОП — ключевой элемент экономики замкнутого цикла, так как объем таких отходов в составе ТКО составляет до 50%. Невозможно выстроить такую систему без максимального учета объемов упаковки, выпускаемой бизнесом на рынок. На сегодня системой РОП охвачено лишь менее 1% субъектов регулирования, таким образом, без усиления администрирования с использованием информационной системы учета выпускаемой на рынок упаковки не обойтись», — добавил исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

Важной частью системы РОП он назвал учет утилизации отходов упаковки, включающий формирование реестра предприятий-утилизаторов. РЭО уже разослал письма компаниям для сбора информации для создания этого реестра.

Кроме того, предлагается с 1 января 2025 года ввести запрет на реализацию товаров и упаковки в том случае, если в реестр не внесены сведения о производителях (а не о товарах. — Ред.). Это позволит реализовать принцип «загрязнитель платит» и ликвидировать правовой пробел, при котором производитель товаров или упаковки может уйти от ответственности за ликвидацию произведенных отходов.