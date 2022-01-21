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Плохая компания: банки смогут автоматически выявлять фирмы-однодневки

Поможет ли сервис ФНС более эффективно отслеживать их появление
Фото: Известия/Александр Казаков
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Плохая компания: банки смогут автоматически выявлять фирмы-однодневки
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2022-01-19 19:06:17
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Банкам станет проще выявлять фирмы-однодневки: ФНС в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса регистраций своих клиентов-юрлиц на предмет массовости. Об этом «Известиям» рассказали два источника на банковском рынке, информацию подтвердили в финансовых организациях и ЦБ. Крупнейшие банки поддерживают инициативу налоговиков. В Росфинмониторинге отметили, что риски использования фирм-однодневок для теневых схем по-прежнему сохраняются. Однако нововведение может привести к блокировке счетов добросовестных компаний, оформленных по тем же адресам, опасаются юристы.

Банки ждут

О том, что ФНС в 2022 году планирует предоставить кредитным организациям автоматизированный доступ для проверки адресов юрлиц на массовость, знают в Делобанке (группа СКБ Банка), сообщил «Известиям» его бизнес-директор Алексей Трегубов. В «Сбере» заявили, что заинтересованы в таком сервисе, поскольку в рамках банковских процессов проводится верификация юридических лиц и ИП. В «Открытии» и «Зените» поддерживают инициативу ФНС о размещении в свободном для кредитных организаций доступе бесплатной полной версии списка адресов массовой регистрации, с его последующей актуализацией.

Плохая компания
Налоги
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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До мая 2021 года перечень адресов массовой регистрации размещался на сайте ФНС и был интегрирован в автоматизированные банковские системы, пояснила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. По словам источника «Известий» на банковском рынке, затем он перестал работать. Теперь налоговики планируют запустить новый автоматизированный сервис с аналогичной функцией.

Сейчас в целях минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма в банке «Зенит» используют сведения из коммерческих баз данных, уточнила Людмила Соколова. В Делобанке для проверки адреса регистрации применяются агрегаторы информации и внутренние базы, добавил Алексей Трегубов, подчеркнув, что итоговый мониторинг приходится «выполнять руками». Он отметил, что финансовые организации давно ждут официальный источник, который позволит получать на 100% проверенную информацию в автоматическом режиме. В банке «Открытие» считают, что нововведение позволит оптимизировать проверку клиентов.

Плохая компания
Банк России

Банк России

Фото: Известия/Константин Кокошкин

В ФНС не ответили на запрос «Известий» о том, когда может появиться новый сервис.

Банк России в курсе работы, которую ведет налоговая по оптимизации публичных информационных сервисов, заявили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе полагают, что такие источники востребованы заинтересованными участниками финансового рынка и используются ими в том числе в комплаенс-процедурах при выполнении требований принципа «знай своего клиента» или оценке риска компании.

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В последние годы наблюдается значительное снижение количества организаций, имеющих признаки фирм-однодневок, сообщили «Известиям» в Росфинмониторинге, подчеркнув, что риски их использования для реализации теневых схем тем не менее сохраняются. В этой связи сервисы Налоговой службы, предоставляющие дополнительные возможности по оценке рисков клиентов, в том числе на предмет наличия признаков технических компаний, высоко востребованы, убеждены в Росфинмониторинге.

Один из признаков

Регистрация фирмы по одному адресу со множеством других юрлиц — один из признаков компании-однодневки, который в числе первых появился в рекомендациях ЦБ по выявлению таких организаций, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Однако он пояснил, что это лишь один критерий, который может привести к каким-либо действиям или ограничениям со стороны кредитной организации только в совокупности с другими. Например, если собственник торгового центра позволяет продавцам зарегистрировать свой бизнес в этом здании, то по одному адресу может вполне легально работать сразу несколько фирм.

Плохая компания
Финансы
Фото: Известия/Сергей Коньков
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Автоматизированный сервис проверки адресов юрлиц на массовость высоко востребован банками для качественного выполнения требований «антиотмывочного» закона и Банка России, подтвердил Алексей Войлуков. Это важно как при приеме компании на обслуживание, так и при совершении денежного перевода в адрес сомнительной организации — в этом случае банк должен удостовериться, что контрагент надежен, отметил он.

Из-за того что сейчас проверка массовости регистраций компаний проводится в ручном режиме и, как правило, выборочно, множество однодневок проскакивают мониторинг службы безопасности и расчетные счета открывают, знает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

— При этом надо понимать, что в случае если банки будут на основании сведений о местах массовой регистрации принимать решения в автоматическом режиме, то необходимо предусмотреть и порядок их обжалования, поскольку по массовым адресам рано или поздно может найтись компания, которая реально ведет деятельность, — опасается он.

Плохая компания
ФНС

Федеральная налоговая служба

Фото: Известия/Александр Казаков

Среди других признаков, характеризующих технические фирмы, — большое количество одних и тех же связей с генеральными директорами, номинальными участниками, а также отсутствие операций по счетам, несдача налоговой и бухгалтерской отчетностей, перечислил партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов. Он отметил, что чем больше у банка возможности распознать недобросовестного клиента, тем ниже у него риски, например, невозврата кредита или проведения сомнительной операции.

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