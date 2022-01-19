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Студентка в Ленобласти пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона

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В Ленинградской области студентка юридической академии пыталась взорвать банкомат при попытке украсть из него свыше 3 млн рублей. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

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Инцидент произошел в ночь на 19 января в поселке Вырица. Девушка пыталась вскрыть банкомат с использованием газового баллона и подводящих пластиковых трубок. Сотрудники охраны спугнули злоумышленницу, и та скрылась, ничего не похитив.

Как отмечает телеканал «360», в момент инцидента в банкомате находилась сумма в 3,3 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее по адресу проживания на Малой Балканской улице Санкт-Петербурга. Ею оказалась 21-летняя студентка одного из местных вузов. В ходе обыска правоохранители изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также отмычки от дверных замков и комплект ножей, пишет REGNUM.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу. Подозреваемая задержана и находится в изоляторе временного содержания. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления.

В августе 2021 года в отделении кредитной организации в Подольске таксист привел в действие взрывное устройство, повредив семь банкоматов. Злоумышленник рассчитывал, что взрыв позволит ему заполучить деньги, однако его план не сработал. Мужчину задержали.

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