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Таксист ночью взорвал отделение банка в Подольске

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Водитель такси взорвал отделение одного из банков в подмосковном Подольске и повредил семь банкоматов. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД.

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Инцидент произошел в ночь на 18 августа в отделении кредитной организации, расположенной на улице Ульяновых. Таксист, как уточняется, рассчитывал, что взрывная волна позволит ему заполучить деньги из банкоматов, однако его план не сработал.

Согласно фотографиям с места происшествия, взрывная волна выбила стекла в помещении банка и выломала двери. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Подольска. Он уже дал признательные показания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

При этом это уже не первый случай попытки вскрытия банкомата с помощью взрыва, произошедший в Подольске. Так, в октябре 2018 года группа вооруженных людей взорвала банкомат в торговом центре «Гран Сити».

Грабители в масках ворвались в торговый центр и попытались ограбить банкомат при помощи взрывчатки, но ее мощности не хватило — терминал открыть не удалось. Налетчики скрылись с места происшествия без добычи.

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