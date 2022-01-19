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Французского актера Гаспара Ульеля госпитализировали на горнолыжном курорте

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Французский актер Гаспар Ульель стал жертвой несчастного случая на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе. Он упал и потерял сознание. Об этом в среду, 19 января, сообщает BFMTV.

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Помощь актеру оказывали спасатели и врач лыжной станции. По данным источников телеканала, к моменту прибытия спасателей на место происшествия Ульель был без сознания.

Через час после произошедшего Ульеля доставили вертолетом в университетский больничный центр города Гренобль, передает RT.

37-летний Гаспар Ульель играл в фильмах «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». Также сыграл молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение», пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 31 мая 2020 года, два человека погибли и один пострадал во французских Альпах в результате несчастных случаев. Два 20-летних лыжника сорвались с трассы Гервасутти на вершине Монблан-дю-Такюль. По словам спасателей, молодые люди упали с высоты нескольких сотен метров. Один из них скончался на месте, а другой был госпитализирован с легким ранением.

Кроме того, спасатели сообщили об обнаружении тела шестидесятилетнего мужчины утром в воскресенье, о пропаже которого заявили ранее.

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