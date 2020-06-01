Прямой эфир

Два человека погибли и один пострадал во французских Альпах

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во французских Альпах в результате несчастных случаев два человека погибли, еще один пострадал. Об этом 31 мая сообщило издание La Province.

Пр данным взвода высокогорной жандармерии города Шамони, в воскресенье два 20-летних лыжника сорвались с трассы Гервасутти на вершине Монблан-дю-Такюль. По словам спасателей, молодые люди упали с высоты нескольких сотен метров. Один из них скончался на месте, а другой был госпитализирован с легким ранением.

Согласно сведениям местных СМИ, погибшего лыжника звали Хьюго Хофф, он был членом местной команды лыжников Les Arcs.

Кроме того, спасатели сообщили об обнаружении тела шестидесятилетнего мужчины утром в воскресенье, о пропаже которого заявили еще в пятницу. Известно, что он собирался отправиться из убежища Nid d'Aigle («Нид Эгл») в коммуне Лез-Уш к приюту Tête Rousse («Тет Рус»), но сорвался с горного пути и погиб.

16 февраля сообщалось, что спасатели нашли тело россиянки, попавшей под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Известный американский скалолаз погиб при восхождении в Мексике
Пропавший в горах Кабардино-Балкарии турист вышел на связь

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020