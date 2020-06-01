Два человека погибли и один пострадал во французских Альпах

Во французских Альпах в результате несчастных случаев два человека погибли, еще один пострадал. Об этом 31 мая сообщило издание La Province.

Пр данным взвода высокогорной жандармерии города Шамони, в воскресенье два 20-летних лыжника сорвались с трассы Гервасутти на вершине Монблан-дю-Такюль. По словам спасателей, молодые люди упали с высоты нескольких сотен метров. Один из них скончался на месте, а другой был госпитализирован с легким ранением.

Согласно сведениям местных СМИ, погибшего лыжника звали Хьюго Хофф, он был членом местной команды лыжников Les Arcs.

Кроме того, спасатели сообщили об обнаружении тела шестидесятилетнего мужчины утром в воскресенье, о пропаже которого заявили еще в пятницу. Известно, что он собирался отправиться из убежища Nid d'Aigle («Нид Эгл») в коммуне Лез-Уш к приюту Tête Rousse («Тет Рус»), но сорвался с горного пути и погиб.

16 февраля сообщалось, что спасатели нашли тело россиянки, попавшей под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури.