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Ученые нашли способ определить риск преждевременной смерти по глазам

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На риск преждевременной смерти указывает существенная разница между реальным возрастом человека и биологическим возрастом сетчатки его глаз. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты их работы опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology.

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В ходе исследования, которое проводилось с 2006 года, эксперты изучили изображения глазного дна порядка 47 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет. Обработка данных проходила при помощи алгоритмов машинного обучения.

Выяснилось, что если возраст сетчатки был на год больше возраста человека, риск смерти в следующие 11 лет повышался на 2–3%.

За период исследования умерли около 5% добровольцев. Порядка 55% из них скончались из-за онкологии, смерть остальных участников была связана с другими причинами.

Ученые пришли к выводу, что разница в состоянии сетчатки глаз и биологическим возрастом человека может быть потенциальным биомаркером старения.

1 января ученые из Гарвардского университета рассказали, что употребление темного шоколада поможет преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти. Так, из-за высокого содержания антиоксидантов и минералов темный шоколад улучшает кровяное давление и способен предотвратить развитие онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

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