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Toyota распространила изображение нового внедорожника Sequoia

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Японская компания Toyota опубликовала первое изображение внедорожника Sequoia нового поколения. Об этом сообщает Carscoops.

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На затемненном снимке пока можно увидеть лишь заднюю часть будущей машины со светодиодными фонарями. Все подробности о новинке пока держатся в секрете.

Как пишет издание 18 января, машину построят на платформе TNGA-F, которую также использует пикап Tundra и внедорожник Land Cruiser 300. Автомобиль получит 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 394 л.с. и десятиступенчатую коробку передач.

Также внедорожник можно будет купить с гибридной установкой, которая включает тот же 3,5-литровый двигатель и электромотор.

20 декабря сообщалось, что Toyota в январе приостановит производство автомобилей на пяти японских заводах из-за нехватки полупроводников. Простой на линиях предприятий будет длиться от двух дней до недели.

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