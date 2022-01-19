Toyota распространила изображение нового внедорожника Sequoia

Японская компания Toyota опубликовала первое изображение внедорожника Sequoia нового поколения. Об этом сообщает Carscoops.

На затемненном снимке пока можно увидеть лишь заднюю часть будущей машины со светодиодными фонарями. Все подробности о новинке пока держатся в секрете.

Как пишет издание 18 января, машину построят на платформе TNGA-F, которую также использует пикап Tundra и внедорожник Land Cruiser 300. Автомобиль получит 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 394 л.с. и десятиступенчатую коробку передач.

Также внедорожник можно будет купить с гибридной установкой, которая включает тот же 3,5-литровый двигатель и электромотор.

20 декабря сообщалось, что Toyota в январе приостановит производство автомобилей на пяти японских заводах из-за нехватки полупроводников. Простой на линиях предприятий будет длиться от двух дней до недели.