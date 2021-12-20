Toyota остановит выпуск автомобилей на пяти заводах

Компания Toyota в январе приостановит производство автомобилей на пяти японских заводах из-за нехватки полупроводников. Простой на линиях предприятий будет длиться от двух дней до недели. Об этом 20 декабря сообщает портал Nikkei.

Отмечается, что приостановка производства автомобилей повлияет на сроки выпуска около 20 тыс. новых машин. Однако в Toyota заявили, что приостановка производства не помешает глобальным планам концерна выпустить в следующем финансовом году, который закончится в марте 2022 года, около 9 млн автомобилей.

Январский производственный план Toyota, объявленный в середине декабря 2021 года и предусматривающий выпуск 800 тыс. автомобилей по всему миру, также будет выполнен.

10 августа российские дилеры Toyota начали принимать заказы на внедорожник Land Cruiser 300 с новым дизельным двигателем. Двигатель имеет V-образную компоновку, рабочий объем 3346 куб. см и обладает мощностью 299 л.с. Toyota Land Cruiser 300 способен разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды при расходе топлива 8,9 л на 100 км в смешанном цикле.