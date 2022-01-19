Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В сообщениях о минировании школ в Москве нашли «украинский след»
Армия
Военные РФ разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Туризм
Египет начнет тестировать туристов на COVID-19
Мир
Украинские журналисты рассказали об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
Общество
В Петербурге выявили новый максимум случаев COVID-19 с начала пандемии
Общество
Гражданская панихида по телеведущему Зеленскому началась в Москве
Общество
В Подмосковье продлили меры по COVID-19
Экономика
Сотовые операторы поднимут цены на старые тарифы до 10%
Мир
В ОДКБ объявили о выполнении миротворцами всех задач в Казахстане
Общество
В России за сутки выявили 33 899 случаев COVID-19

Россияне назвали самые ожидаемые автомобильные новинки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провели среди россиян опрос и узнали о самых ожидаемых автомобильных новинках 2022 года.

Поворот не туда: почему автомобили продолжат дорожать
Кризис микрочипов приводит к росту цен на сложную технику

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 19 января в редакцию «Известий», самой ожидаемой премьерой стал кроссовер Kia Sportage пятого поколения, продажи которого начнутся в первой половине 2022 года. Эту модель назвали 15% опрошенных.

На втором месте находится обновленная Lada Vesta, которую назвали 13% респондентов. Третье место занимает китайская модель Geely КХ11, в которой заинтересованы 11% опрошенных.

Четвертое и пятое места заняли кроссоверы Kia EV6 (9%) и Skoda Karoq (9%).

В августе эксперты сервиса «СберАвто» провели исследование и выяснили, в какие приметы верят российские автолюбители.

Самым популярным суеверием среди автомобилистов стала взаимосвязь между мытьем транспортного средства и вероятностью возникновения дождя. Оно знакомо 58% респондентов, при этом лишь 36% из них считают, что примета действительно работает.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022