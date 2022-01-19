Россияне назвали самые ожидаемые автомобильные новинки

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провели среди россиян опрос и узнали о самых ожидаемых автомобильных новинках 2022 года.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 19 января в редакцию «Известий», самой ожидаемой премьерой стал кроссовер Kia Sportage пятого поколения, продажи которого начнутся в первой половине 2022 года. Эту модель назвали 15% опрошенных.

На втором месте находится обновленная Lada Vesta, которую назвали 13% респондентов. Третье место занимает китайская модель Geely КХ11, в которой заинтересованы 11% опрошенных.

Четвертое и пятое места заняли кроссоверы Kia EV6 (9%) и Skoda Karoq (9%).

В августе эксперты сервиса «СберАвто» провели исследование и выяснили, в какие приметы верят российские автолюбители.

Самым популярным суеверием среди автомобилистов стала взаимосвязь между мытьем транспортного средства и вероятностью возникновения дождя. Оно знакомо 58% респондентов, при этом лишь 36% из них считают, что примета действительно работает.