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Украинские журналисты рассказали об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах

«Украинская правда»: семья Зеленского отдохнула в начале января на Сейшелах
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Семья президента Украины Владимира Зеленского в январе отдыхала на Сейшельских островах в элитном отеле. Об этом 19 января сообщает «Украинская правда».

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«По данным источников УП («Украинской правды». — Ред.) в правоохранительных органах, Елена Зеленская (супруга Зеленского — Ред.) с детьми и друзьями вылетела рейсом Turkish Airlines 5 января из Киева в Стамбул, где пересела на рейс на Сейшелы. Источники сообщили, что в этой поездке семью президента сопровождали сотрудники управления государственной охраны», — говорится в материале.

Журналисты выяснили, что семья главы государства отдыхала в элитном отеле, где в это время года гостям предлагают остановиться на вилле с террасой у моря. Стоимость такой виллы составляет около $1000 за сутки.

По данным источников издания, супруга президента 16 января вернулась с детьми через Стамбул в Киев. Первую леди встречали автомобили управления госохраны на взлетно-посадочной полосе через отдельный терминал международного аэропорта Борисполь.

Стоимость сопровождения лиц на аэродроме составляет около 3,5 тыс. гривен ($123,2) за человека, однако, по данным журналистов, заявку на сопровождение отправило государственное управление делами. Издание предполагает, что оплата могла осуществляться за счет средств украинского бюджета.

7 января сообщалось, что Зеленский записал видеопоздравление граждан с Рождеством во время отдыха на горнолыжном склоне, спускаясь на сноуборде.

Не все украинцы радушно приняли поздравление президента на фоне гор. Некоторые пользователи Сети отметили, что такой зимний вид отдыха доступен не для всех.

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