Зеленский поздравил украинцев с Рождеством на горнолыжном курорте

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Рождеством в нетрадиционном для лидера формате. Видеопоздравление Зеленский записал во время отдыха на горнолыжном склоне, спускаясь на сноуборде.

«Наша Украина, наши горы, наши Карпаты, наши люди. Всем мира, всем добра, всех с Рождеством», — сказал Зеленский на видео.

Однако не все украинцы радушно приняли поздравление президента на фоне гор. Некоторые пользователи Сети отметили, что такой зимний вид отдыха доступен не для всех.

«Классно, когда можно позволить себе горы в нашей удивительной Украине. К сожалению, дешевле поехать за границу, чем в Буковель, для простых людей», — написала в комментариях на странице Зеленского жительница страны.

4 января в СМИ появилась информация, что лидер Украины вместе с бизнесменом Игорем Коломойским приехал на отдых в Ивано-Франковскую область на горнолыжный курорт Буковель. Позже бизнесмен сообщил, что приехал на отдых не в компании Зеленского, и заявил, что не планирует с ним видеться.