Опубликованы новые кадры с Волочковой во время скандала в самолете

В распоряжении «Известий» оказались новые кадры инцидента в самолете с российской балериной Анастасией Волочковой, устроившей 18 января скандал из-за нежелания надеть защитную маску.

На кадрах видно, что многие пассажиры выстроились в очередь за фото с балериной. Волочкова с улыбкой на лице и без маски фотографируется со своими поклонниками. В это же время капитан воздушного судна напоминает пассажирам о необходимости нахождения в салоне самолета в защитных масках.

«При нарушении правил и отказе в использовании средств индивидуальной защиты авиакомпания вправе передать пассажира в полицию и расторгнуть договор о перевозке в одностороннем порядке. Командир корабля вправе принять решение о вынужденной посадке самолета по пути следования. В этом случае с нарушителя будут взысканы соответствующие убытки», — сообщил капитан рейса.

18 января Волочкова возвращалась с Мальдивских островов в Москву. По словам пассажиров, скандал длился час и повлиять на балерину не удалось. В Шереметьево Волочкову встретили полицейские.

По словам Волочковой, ее задержали за то, что она не уступила ребенку место в самолете. Корреспондент «Известий» также уточнил, не было ли связано задержание с нарушением масочного режима на борту самолета, на что Волочкова ответила, что маска у нее всегда с собой.

Балерина намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт. По словам ее спутника, Волочкова спустила маску для того, чтобы попить кофе. После этого к паре подошел стюард по имени Иван с камерой в руках и начал снимать происходящее. Друг Анастасии пояснил, что бортпроводник начал высказывать претензии, что на Волочковой не было маски, хотя она была просто приспущена.