Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане 19 января празднуют Крещение Господне, передает телеканал «Известия».

В Екатеринбурге верующие совершили обряд омовения. В этом году для горожан оборудовали 13 купелей. На местах дежурят медики, водолазы и спасатели.

В ледяную воду окунулись и жители Севастополя. Зайти в прорубь им не помешало даже штормовое предупреждение. Крещенские купания организовали на побережье в пяти местах. Воду в иорданях освятили накануне — в Сочельник.

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