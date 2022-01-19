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Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 января

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Облачная погода с прояснениями и гололедица ожидаются в Москве в среду, 19 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Температура в столице днем составит –9... –7 градусов и –10...–8 ночью.

Ветер ожидается западный, со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

На Крещение, 19 января, москвичей ожидают настоящие крещенские морозы. Ночью температура столбиков термометров опустится до –12. Также возможен снегопад.

В общей сложности за неделю в столице выпадет до 20–25 мм осадков, это около половины всей январской нормы.

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