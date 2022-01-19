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Свыше 2 тыс. фур стоят в очереди на въезд в Китай

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Свыше 2 тыс. российских грузовиков ожидают своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост Маньчжурия–Забайкальск, сообщили «Известиям» грузоперевозчики. По словам собеседников издания, физически у границы находятся порядка 600 машин, остальные стоят в электронной очереди. Информацию подтвердили в Минтрансе. По данным ведомства, в электронной очереди 2,5 тыс. автопоездов и 400 тягачей, плюс у границы скопилось около 500 машин.

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По словам участников рынка, ожидание проезда может составлять больше месяца. Тем временем на территории Китая скопилось большое количество товаров, которые российские грузоперевозчики не могут забрать. Власти РФ ведут переговоры с КНР насчет решения проблемы, заверили в Минтрансе.

Проблему с затором участники рынка связывают с новыми правилами работы на границе, установленными китайской стороной из-за COVID-19. Согласно схеме перецепки транспорта, российский перевозчик заезжает на территорию КНР, оставляет свой прицеп и возвращается на территорию России.

Грузоперевозчики сообщили, что фактическая пропускная способность таможни действительно составляет около 70 машин в сутки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отбирают обороты: очереди на пересечение границы с КНР ждут больше 2 тыс. фур

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