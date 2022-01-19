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Волочкову задержала полиция после скандала в самолете

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Сотрудники правоохранительных органов задержали балерину Анастасию Волочкову и ее спутника Сергея в аэропорту Шереметьево после скандала в самолете. Об этом сообщил ее возлюбленный в среду, 19 января, в Instagram.

«Нас арестовала вся полиция», — весело сообщил Сергей, показывая как минимум четырех сопровождающих полицейских.

Балерина также не выглядела расстроенной и смеялась в камеру смартфона.

Корреспондент «Известий» сообщает, что очевидцы наблюдали, как Волочкову привели в отделение полиции в терминале аэропорта.

18 января стало известно, что Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, следовавшем с Мальдивских островов в Москву, из-за нежелания надеть маску. По словам пассажиров, скандал длился час и повлиять на балерину толком не удалось. Автор размещенного в Instagram ролика с инцидентом подчеркнул, что пассажиры опасались, что самолет совершит незапланированную посадку.

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