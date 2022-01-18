WSJ узнала о планах главы Activision Blizzard уйти с поста после сделки с Microsoft

Генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик покинет свой пост после совершения сделки с Microsoft. Об этом во вторник, 18 января, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после слияния Activision Blizzard и Microsoft Котик продолжит руководить своей компанией, подчиняясь, при этом, главе Xbox Филу Спенсеру.

Официальных подтверждений информации нет, уточняет издание.

«Всегда будет доступен Microsoft, чтобы гарантировать наилучшее слияние», — прокомментировал ситуацию сам Бобби Котик.

Ранее во вторник корпорация Microsoft сообщила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд. Закрыть сделку в планах до июня 2023 года. После этого пользователям предложат множество игр Activision Blizzard в рамках подписок Xbox Game Pass и PC Game Pass.

По словам эксперта Никиты Кораблинова, для Microsoft сделка — отличная возможность укрепиться на рынке и показать ближайшим конкурентам свои амбиции.

Российский видеоблогер и обозреватель гаджетов Wylsacom, в свою очередь, сказал, что решение о покупке американской корпорацией одного из крупнейших мировых издателей видеоигр может быть «шагом какой-то большой стратегии».

По его словам, решение о сделке связано с желанием Microsoft развивать GamePass.

Американская студия Activision Blizzard была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision. За короткое время она стала одной из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений. В первую очередь благодаря созданию таких игровых серий, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.

В 2021 году издатель видеоигр оказался в центре скандала. Сотрудников Activision Blizzard обвинили в домогательствах и дискриминации женщин. По данным газеты The Wall Street Journal, после разбирательств были уволены 37 сотрудников, еще 44 привлекли к дисциплинарной ответственности.