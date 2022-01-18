Forbes составил список самых успешных женщин старше 50

Журнал Forbes 18 января опубликовал список самых влиятельных женщин мира старше 50 лет. В него вошли представительницы разных профессий из Европы, Ближнего Востока и Африки.

Возглавили список глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеал, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, соосновательница и медицинский директор BioNTech Озлем Тюречи, президент Танзании Самиа Сулуху Хассан.

Также в списке самых успешных женщин по версии Forbes оказалась лауреат Нобелевской премии по литературе и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич.

Кроме того, в списке отметили множество представительниц IT-сферы, творческих профессий, экономистов, ученых, основателей и соучредителей различных компаний и многих других успешных женщин в возрасте от 52 до 87 лет. В частности, 57-летняя Мария Грация Кьюри — креативный директор Christian Dior; актриса Джуди Денч; соосновательница компании CRISPR Therapeutics, микробиолог Эмманюэль Шарпантье.

С 2004 года журнал Forbes ежегодно составляет список ста самых влиятельных женщин мира, который готовится на основе известности и экономического влияния. Долгое время лидером списка была экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Она находилась на первом месте с 2006 года, за исключением 2010 года, когда была временно вытеснена первой леди США того времени Мишель Обамой.

В декабре Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших в 2021 году россиян. Его возглавил основатель Telegram Павел Дуров. Активы предпринимателя достигли $17,24 млрд, что сделало его самым богатым российским миллиардером.