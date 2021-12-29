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Дуров возглавил рейтинг Forbes среди разбогатевших в 2021 году россиян

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Основатель Telegram Павел Дуров в текущем году увеличил состояние на $13,81 млрд. Активы предпринимателя достигли $17,24 млрд, что сделало его самым богатым российским миллиардером, сообщает 29 декабря Forbes.

«На вершине этого списка оказались представители «новой экономики» — создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук», — пишет журнал.

Успех Дурова аналитики объяснили первичным размещением облигаций Telegram, что привлекло на рынке $1 млрд В марте 2021 года мессенджер Telegram впервые разместил собственные облигации на рынке, что и позволило увеличить оценку состояния основателя мессенджера. Росту стоимости Wildberries способствовал успешный выход на биржу ее главного конкурента Ozon.

В октябре Forbes назвал Илона Маска самым богатым человеком в истории. Состояние американского инженера и предпринимателя Илона Маска подскочило до $270 млрд на фоне роста цен на акции принадлежащей ему компании Tesla. Таким образом, бизнесмен стал богатейшим человеком за всю историю подсчетов журнала.

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