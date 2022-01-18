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Политолог объяснил оговорку Лаврова на переговорах с Бербок

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За высказыванием главы МИД России Сергея Лаврова на переговорах с немецкой коллегой Анналеной Бербок стоит его убеждение в зависимости политики Германии. Об этом 18 января заявил политолог Константин Калачев.

В приветствии главы немецкой дипломатии Лавров оговорился и заявил о стремлении Москвы «видеть более конструктивное состояние российско-американских отношений». При этом далее глава МИДа продолжил речь о выстраивании отношений с новым немецким правительством.

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Как полагает Калачев, оговорка была неслучайной. Так проявилось убеждение Лаврова в несамостоятельности политики Германии.

«Вообще оговорка знаковая — когда «путаешь» Германию с Америкой <...> это просто говорит о том, что подсознательно Лавров считает, что и Германия, и Япония <...> играют подчиненную роль, идут в фарватере политики США», — сказал политолог «Известиям».

Переводчик не стала перебивать Лаврова, но заметила оговорку. Обращаясь к Бербок, она пояснила, что на самом деле российский министр имел в виду «более конструктивное состояние отношений РФ и Германии».

Переговоры Лаврова и Бербок прошли 18 января в Москве. Российский министр назвал встречу с Бербок полезной. Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, Украину, гарантии безопасности и энергетику.

Комментируя итог российско-германских переговоров, Лавров сообщил, что Москва не примет требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на территории страны. Кроме того, Россия не давала поводов для создания конфликтной ситуации вокруг Украины, подчеркнул Лавров. Также министр обратил внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта «Северный поток – 2».

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