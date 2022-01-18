Переводчик исправила оговорку Лаврова на встрече с главой МИД ФРГ

Переводчик главы МИД России исправила оговорку Сергея Лаврова в ходе его переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, состоявшихся во вторник, 18 января.

Лавров оговорился в своей приветственной речи, сказав, что Россия хотела бы «видеть более конструктивное состояние российско-американских отношений». При этом далее глава МИДа продолжил речь о выстраивании отношений с новым немецким правительством.

Переводчик не стала перебивать Лаврова, но заметила оговорку. Обращаясь к Бербок, переводчица пояснила, что на самом деле российский министр имел в виду «более конструктивное состояние отношений РФ и Германии».

Переговоры Лаврова и Бербок состоялись 18 января в Москве. Накануне глава германского МИДа посетила Украину. Российский министр назвал встречу с Бербок полезной. Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, Украину, гарантии безопасности и энергетику.

Комментируя итог российско-германских переговоров, Лавров сообщил, что Москва не примет требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на территории страны. Россия не давала поводов для создания конфликтной ситуации вокруг Украины, подчеркнул Лавров.